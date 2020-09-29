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Туризм

Курорты Краснодарского края стали самыми популярными для отдыха этим летом

Рейтинг составил туристический портал
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Краснодарский край возглавил рейтинг отдыха прошедшего лета

Краснодарский край возглавил рейтинг отдыха прошедшего лета

Фото: Виталий КАРНАУХ

По данным списка сервиса ТурСтат, первые позиции самых популярных направлений отдыха российских туристов прошедшим летом занимают Краснодарский край и Крым.

- Курорты юга России стали самыми популярными для отдыха летом. В пятерку лучших туристических направлений летом этого года вошли Краснодарский край, Крым, Алтай, Абхазия и Турция, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в ТурСтат.

Стоит отметить, что на побережье Кубани в летние месяцы отдохнули свыше 6 миллионов туристов, в Крыму - 3,5, на Алтае - 2 миллиона, в Абхазии - более миллиона. А в Турции побывали почти полмиллиона отдыхающих из России.

Самый большой поток туристов был в августе. На курорты Краснодарского края в это время хлынули почти 4 миллиона человек.

Туризм: Страны и курорты