На Кубани за нарушения ПДД арестовали несколько машин

Фото пресс-службы УФССП РФ по региону

Житель Отрадненского района накопил штрафов и просроченных кредитов на сумму 259 тысяч рублей. Выбивать долги подключились приставы.

- Было возбуждено в отношении должника 57 исполнительных производств. Приставы нашли в собственности мужчины «Volkswagen Touareg». Автомобиль арестовали, его реализуют в ближайшее время в счет погашения долга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Аналогичная ситуация произошла и с другим станичником. На его счету было 84 исполнительных производств. Он накопил штрафы за нарушения правил дорожного движения вместе с исполнительным сбором на сумму 58 тысяч рублей. У мужчины арестовали «Ладу Приору».

Такие же аресты проходили и в других районах края. Машины уйдут с молотка, если задолженность не будет погашена.