В Вишняковском сквере Краснодара открылся новый скейт-парк XSA Plaza

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В Вишняковском сквере краевого центра запустили новый большой скейт-парк. Его площадь составляет 1200 квадратных метров – это самая большая в городе площадка для экстремальных видов спорта.

- Скейт-парк XSA Plaza построили ребята из команды XSA-Ramps, которые сами профессионально катаются. Они также делали памп-трек в Дмитриевском сквере и площадку на Затоне. Получилось здорово. Обязательно продолжим сотрудничество с ними и по другим объектам, - сообщил глава Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Новый скейт-парк соответствует международному уровню, он создан по олимпийским стандартам и будет использоваться, в том числе, и для проведения серьезных соревнований и отборочных туров. В сквере можно будет проводить как городские, так и международные соревнования по направлениям BMX фристайл-стрит, скейтборд-стрит.

Стоит отметить, что скоро начнется реконструкция скейт-парка в сквере Дружбы, также мэр города поручил найти место для скейт-парка в Чистяковской роще.