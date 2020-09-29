Ростовское и Тургеневское шоссе стоят в пробках на въезде в Краснодар

Фото: yandex.ru/maps

Утром 29 сентября сложно въехать в краевой центр. Заторы наблюдаются на двух шоссе – Тургеневском и Ростовском.

По данным Яндекс.карт, чтобы переехать через Тургеневский мост нужно медленно катиться 1,3 километра, именно на такое расстояние растянулась бордовая линия.

А на Ростовском шоссе пробка раскинулась почти на 4 километра. Также сложная ситуация по улице Колхозной. Заторы в этих двух местах скопились из-за ДТП на улице Офицерской.

Стоит отметить, общая дорожная ситуация в городе нормальная. Пробки оцениваются в три балла. Но точечные заторы на улицах все равно наблюдаются. Так красным помечены улицы Школьная, Восточно-Кругликовская, Ипподромная, Передовая, Тихорецкая – здесь водителям придется немного потомиться.