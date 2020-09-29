В Яндекс.картах появились пешеходные маршруты с улиц Краснодара

Фото: Яндекс

В Краснодаре любой желающий может снять маршрут прогулки по городу и загрузить его в Яндекс.Карты. Такой сервис появился, чтобы можно было лучше ориентироваться по городу.

- Фотографии улиц Краснодара подскажут людям, можно ли пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это также пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты геосервисов Яндекса.

Чтобы опубликовать свой маршрут, нужно снять его в мобильном приложении Народная карта. Скоро это можно будет сделать и в мобильном приложении Яндекс.Карт. Снимки отправятся на модерацию, а потом появятся в веб-версии Яндекс.Карт — в разделе «Зеркала».

Планируется, что с помощью пешеходных маршрутов можно будет получать ещё больше данных — например, о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа.