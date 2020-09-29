На строительство новой трамвайной линии в Краснодаре выделили 975 млн рублей

Проект строительства трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре прошел госэкспертизу. В ближайшее время в мэрии выберут подрядчика. Первые рельсы трамвайного пути от Солнечной до Петра Метальникова могут появиться в ноябре.

- На строительство пойдет 975 миллионов рублей, все деньги выделены из местного бюджета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Земельные участки в зоне строительства уже почти сформированы.

Стоит отметить, что в Краснодаре также протянут новые ветки в Восточно-Кругликовский микрорайон до улицы Домбайской, в микрорайон Гидростроителей до ЖК «Мелодия» и в район аэропорта.

В мэрии отмечают, что новые трамвайные ветки - это "историческое решение", - такие работы будут вестись в столице Кубани впервые за 20 лет.