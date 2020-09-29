По расписанию: в школах Краснодарского края осенние каникулы продлевать не будут

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В Краснодарском крае не будут продлевать осенние каникулы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом «КП-Кубань» сообщили в министерстве образования региона.

- В Краснодарском крае стабильная эпидемиологическая ситуация, образовательные организации работают строго с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Изменений по длительности осенних каникул в школах Кубани не планируется, - прокомментировали в министерстве.

Тем временем в Москве по распоряжению мэра осенние каникулы увеличили до двух недель. Они пройдут с 5 по 18 октября.

На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.