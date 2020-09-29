Замглавы Славянского района поймали на взятке

Расследование уголовного дела продолжается

Летом этого года к заместителю главы Славянского района обратился фермер. Местный житель хотел получить субсидию на возмещение части затрат на строительство теплиц для овощей. Чиновник согласился, но потребовал 10-процентный «откат» за выплаты. Мужчина в свою очередь сообщил о таком условии в правоохранительные органы.

- Замглавы района сказал мужчине, что может оказать содействие в получении субсидии в 1,7 млн рублей при передачи ему 10 процентов. Чиновника задержали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону, когда в одном из кафе станицы Анастасиевской ему передавали 175 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарского краю.

В настоящее время заместитель главы задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. В ближайшее время госслужащего могут заключить под стражу.