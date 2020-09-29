288 дольщиков Жилого Комплекса FRESH от строительной компании АСК получили ключи

Фото: пресс-служба СК АСК.

Застройщик проекта Строительная компания АСК завершила объект в заявленные сроки.

ЖК FRESH особый проект для строительной компании АСК, Он был взят для завершения строительства в 2018 году. Ранее строительство объекта вел другой застройщик, но не выполнил своих обязательств перед дольщиками, в результате более 70 семей не смогли получить своевременно свои квартиры.

Генеральный директор СК АСК Яровой Алексей:

«Сегодня для нас двойной праздник. Мы завершили первый этап строительства жилого комплекса Fresh, а так же выдаем ключи от квартир дольщикам, которые много лет ждали этот день. Сегодня вместе мы достигли положительного результата. Освоение территории данной локации будет продолжено, сейчас идут активно работы по строительству второго литера и набережной вдоль реки Кубань. Несколькими днями ранее мы выпустили в реку Кубань 126 500 рыб молоди краснокнижной стерляди. Таким образом, мы восполняем популяцию редких рыб в своем регионе. Это обязательное требование при проведении работ у водоемов».

Фото: пресс-служба СК АСК.

Для новоселов была организована традиционная для СК АСК праздничная программа, конкурсы и конечно подарки для самых активных участников. Осмотр квартир, подписание документов прошло в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима. В ближайшее время новоселы завершат ремонтные работы, двор наполнится детским смехом, а сегодня каждый из наших клиентов внимательно сматривал свои новые квартиры, оформлял документы.

Строительная компания АСК и линия генерального подряда ГрантСтрой от всей души поздравляет всех новоселов, желают счастливой жизни в своем новом доме.

Жилой комплекс FTRSH представлен 4-мя высотными домами, расположенными на берегу реки Кубань. Украшением проекта станет набережная, работы, по строительству которой находится в активной стадии реализации. Застройщик проекта выступает СК АСК (входит в состав AVA Group) . Являясь социально ответственной компанией в настоящий момент 5 жилых комплексов из ассортимента Застройщика - проекты с обманутыми дольщиками. Все работы ведутся в соответствие с дорожной картой и соблюдением регламентных сроков.