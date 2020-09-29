Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 29 сентября увеличилось на 98

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 29 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 98 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 45 человек, в Туапсинском районе – семь, в Выселковском – шесть. Пять пациентов получили положительные результаты на коронавирус в Славянском районе, по четыре – в Северском и Лабинском районах. В Сочи, Новороссийске, Темрюке и Тихорецке зафиксировано по три новых инфицированных человека. По два заболевших выявлено в Анапе, Горячем Ключе, Курганинском и Апшеронском районах. По одному случаю подтверждено в Абинском, Белореченском, Староминском, Усть-Лабинском, Крымском, Кавказском, Красноармейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших 10 детей, самому младшему из которых шесть лет. Все они находятся в Краснодаре.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 35 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вспышка заболеваемости в Краснодаре придется на вторую половину ноября. В краевом центре появились первые случаи заражения сезонным гриппом.