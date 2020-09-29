Завершены поиски 13-летнего мальчика в Краснодарском крае

Ребенок ушел на тренировку и не вернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-летнего Андрея Грекова (имя изменено) искали несколько дней. Прочесывать местность в станице Кавказской вышли и волонтеры, и полицейские.

- 25 сентября ребенок отправился из дома на секцию и не вернулся, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Сегодня, 29 сентября, для родителей мальчика пришла горькая весть. Андрея нашли. Предварительно, ребенок покончил жизнь самоубийством. Однако следователи сейчас отрабатывают все версии произошедшего и опрашивают его окружение.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мальчика, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"КП"-"Кубань" выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Напомним, в Адыгее на поиски 17-летней Анастасии Ковган, жительницы аула Новая Адыгея в Тахтамукайском районе, брошены все силы. Волонтеры "Лиза Алерт" и полицейские распространяют ориентировки и прочесывают территорию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Берегите детей!