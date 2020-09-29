2 октября на Кубани прозвучат сирены

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Во всех городах и районах Краснодарского края проверят системы оповещения. Сирены могут включить в населенных пунктах в промежуток времени с 10 часов утра до 12 дня.

- Проверка систем оповещения будет проводиться в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во время звучания сирен необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов и прослушать специальное сообщение краевой администрации.

В настоящее время на Кубани о ЧС предупреждают более 1600 устройств региональной системы централизованного оповещения и более 490 устройств местных систем. В этом году завершают модернизацию систем оповещения в Кореновском и Крыловском районах.