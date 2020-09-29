На Кубани призывников проверят на коронавирус

По воинским частям призывников распределят 14 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае с 1 октября начинается осенний призыв. Чтобы не допустить заражения новобранцев, перед отправкой на службу у всех возьмут анализы на коронавирус.

- У региона уже есть опыт проведения призыва граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Весной в войска из нашего края не убыло ни одного заболевшего призывника. В осенний призыв также будут приняты все необходимые меры, чтобы не допустить заражения призывников, - сказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Пуликовский.

Стоит отметить, что в осенний призыв с территории края на военную службу отправятся порядка семи тысяч человек. Первые призывники прибудут на сборный пункт края 12 октября. Именно здесь они пройдут экспресс-тесты на коронавирус и барьерный медицинский осмотр. В воинские части новобранцев отправят 14 октября, предварительно обеспечив их масками и дезинфицирующими средствами.