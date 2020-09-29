«Получила пустую посылку»: Жительницу Сочи обманули мошенники, отправив ей коробку без товара

Ведется расследование

44-летняя жительницы города-курорта часто мониторит интернет-магазины. На счету женщины десятки покупок через сайты: все заказы приходили вовремя, в целости и сохранности. Но последнее свое приобретение сочинка не забудет никогда – ее вокруг пальца обвели мошенники.

- Я получила пустую посылку! А продавец не отвечает, - пожаловалась в дежурную часть женщина.

Она заказала через интернет набор для мытья окон. Заказ оплатила сразу же, и посылку пришла на почту уже через несколько дней. Но когда сочинка несла коробочку домой, заподозрила неладное – она была легкой. Позже сомнения подтвердились. При вскрытии, товара в коробке не оказалось.

- Женщина оценила ущерб в три тысячи рублей, именно столько она перевела за покупку неизвестному лицу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Юристы советуют просить делать полную опись покупок перед отправкой.