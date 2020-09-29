На Кубани умерли еще четыре человека с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 29 сентября за последние сутки на Кубани скончались еще четыре человека.

- В армавирской инфекционной больнице умер 62-летний местный житель. Он поступил в больницу в двусторонней полисегментарной пневмонией, тест на коронавирус был положительным. Пациент получал все необходимое лечение, но спасти его не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще три летальных случая зафиксированы в Сочи.

- В сочинскую больницу с пневмонией и новой инфекцией поступила 84-летняя жительница города. Ее подключили к ИВЛ, но спасти женщину не удалось. У пациентки были сопутствующая гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, - рассказали в оперштабе.

Также в Сочи скончались 59-летний житель Абхазии, который был доставлен в больницу на санавиации, и 79-летний местный житель, который на ряду с выявленным коронавирусом страдал сахарным диабетом и артериальной гипертонией.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 29 сентября за последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 98 человек с COVID-19.