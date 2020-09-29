«Ливни, смерчи, подъем воды в реках»: На Кубани распространили экстренное предупреждение по непогоде

В непогоду МЧС рекомендует оставаться дома

В МЧС сообщили, что на Краснодарский край надвигаются сильные дожди. Осадки стоит ожидать с 30 сентября по 2 октября.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в течение суток 30 сентября, 1 и 2 октября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При этом в ведомстве отметили, что экстренное предупреждение не распространяется на Сочи.

Также в связи с продолжительными ливнями возможен подъем воды в реках.

- На малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья, в частности от Анапы до Магри, ожидаются резкие подъёмы уровней, местами с выходом воды на пойму, - акцентировали в МЧС. - А над Чёрным морем на этом же участке имеется опасность формирования смерчей.

В непогоду МЧС рекомендует оставаться дома, а находясь на улице, избегать близкого нахождения с шаткими конструкциями, деревьями и линиями электропередач. А в случае ЧС нужно звонить на «01» или «101» с мобильных телефонов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 30 сентября и до конца недели температура воздуха понизится с 29 до 24 градусов.