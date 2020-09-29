Законодатели оценили условия работы мировых судей Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК Фото: Архив "КП"

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что реализация краевого закона «О мировых судьях Краснодарского края» в части размещения мировых судей и их аппаратов в отвечающих всем инженерно-техническим нормативам помещениях находится на постоянном контроле депутатов.

По информации исполняющего обязанности руководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олега Буцкого, администрацией Краснодара были переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения по ул. Старокубанской 125 для размещения судебных участков мировых судей Карасунского округа. В сентябре 2020 года их отремонтировали. Теперь там будут располагаться два судебных участка с ул. Уральской, 186-188. В 2020 году передано в казну края здание в пос. Мостовском для размещения 4-х судебных участков. В Гулькевичском районе департаментом ведется передача и оформление в собственность края помещений в поселке Красносельском.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань отметил, что нагрузка на судей постоянно растет, так как численность жителей Кубани увеличивается.

Также депутат проинформировал, что в данное время Контрольно-счетная палата края проводит проверку эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета, выделенных на организационное обеспечение деятельности мировых судей.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко акцентировал внимание, что надо сокращать количество арендуемых у коммерческих организаций для мировых судей помещений, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

- Как мы видим, определенные сдвиги в вашей работе есть, но надо занимать более наступательную и активную позицию. За каждым судьёй стоят тысячи рассмотренных дел, что напрямую связано с ростом числа жителей в отдельных территориях края. Этот фактор и диктует необходимость применения системного подхода в работе, – считает Юрий Бурлачко.