На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон.

МегаФон подготовил сочинский автодром к проведению чемпионата по гонкам, обеспечив покрытие сверхскоростным интернетом на главной зрительской трибуне, в зонах билетных касс и зонах для организаторов и участников. Одновременно выходить в сеть cмогли около 45 тысяч болельщиков.

На территории проведения главного автоспортивного мероприятия 2020 года оператор развернул сеть из более чем 85 базовых станций, треть из которых поддерживают формат LTE 2600 с технологией Advanced (4G+) и организацией MIMO 2х2. Данная сеть позволила абонентам пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/сек.

На территории всего Олимпийского парка МегаФон установил сеть Wi-Fi с быстрым интернетом в 15 локациях для сканирования входных билетов, а также обеспечил Wi-Fi-покрытие со скоростью до 100 Мбит/сек в 7 зонах торговых павильонов. Высокие скорости обработки данных и бесперебойная связь помогли избежать скоплений желающих попасть на гонку.

«Каждый год МегаФон выступает поставщиком мобильной связи и фиксированных сервисов на сочинском автодроме во время всероссийских автоспортивных мероприятий. Мы видим, что интернет-трафик растет, зрители соревнований с каждым разом все больше снимают, стримят, ведут онлайн-трансляции. Учитывая такой тренд, в 2020 году мы не просто позаботились о стабильной связи и точках доступа Wi-Fi для организаторов, но и провели модернизацию оборудования на главной трибуне гонок, увеличив емкость и пропускную способность сети», - комментирует директор регионального отделения МегаФона в Сочи Игорь Ионов.

Ежегодно проявляя себя самым быстрым и качественным оператором мобильной связи в России, МегаФон поддерживает этот уровень надежности в Сочи и обеспечивает высокие скорости интернета, не уступающие скоростям гоночных болидов, уже седьмой год, с самого первого проведения автоспортивных соревнований всемирного масштаба на территории сочинского автодрома.