На Кубани приступили к очередному этапу реконструкции Троицкого группового водопровода

Фото администрации КК

Троицкий групповой водопровод снабжает водой Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Сейчас строится новая ветка водовода длиной 11 километров - от хутора Веселый до Крымска.

Ранее, в мае 2020 года в строй была введена предыдущая ветка протяженностью 18 километров.

– Новые сети с водопроводными сооружениями будут проложены от хутора Веселый до Крымска. Пропускная способность участка увеличится, аварийные ситуации будут исключены, – рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Новая ветка завершится строительством в середине 2022 года, на эти цели из регионального бюджета будет израсходовано около 2 миллиардов рублей. Проектируется и еще один участок водовода - в районе Кабардинки. Реконструкция должна решить вопрос со снабжением водой Геленджика.

– Отдельное внимание мы уделяем Геленджику. Сейчас совместно с федеральными ведомствами прорабатываем вопросы установки опреснителей и разработки новых месторождений пресной воды, – отметил губернатор.

Троицкий водопровод строится в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».