В Сочи начался ремонт на одной из наиболее загруженных трасс

Фото ФКУ "Черноморье"

29 сентября начался капремонт 40-метрового моста на 192-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Работы обещают завершить во втором квартале 2021 года.

Из-за этого на одной из наиболее загруженных трасс Сочи-из центра города в Адлер, в районе остановки Красный штурм, временно изменена схема движения на 350-метровом участке, включая сам мост и подходы к нему.

- Учитывая высокую востребованность направления «Адлер – центр Сочи» на участке капремонта мостового сооружения не будет вводится реверсивных схем, а только ограничение в формате временного снижения полосности – с 4 до 2 полос (по 1 в каждом направлении), с перепуском транспорта по одной, а затем, по итогам выполнения соответствующих работ, – по другой половине моста и подходов к нему,- рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В ходе работ здесь отремонтируют опоры и пролеты моста, положат новое дорожное покрытие и обустроят водоотвод с трассы.

Работы по капитальному ремонту моста планируется завершить в мае 2021 года.

ФКУ Упрдор «Черноморье» на время ремонта, при возникновении заторов на Курортном проспекте рекомендует пользоваться альтернативным проездом по Новороссийскому шоссе.