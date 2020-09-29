В Краснодарском крае привито от гриппа более 600 тысяч человек

Фото Минздрава КК

Для вакцинации жителей Кубани сформировано более полутора тысяч бригад медиков. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных передвижных пунктах, оборудованных на базе машин скорой помощи.

Такие передвижные бригады работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире.

Их услугами воспользовались уже более 18 тысяч человек. Всего же сейчас привито около 10% населения – это более 600 тысяч человек.

Всего в 2020 году планируется привить почти 3,5 млн жителей края.

Вакцинироваться от гриппа могут все желающие, но есть категории, кому эта прививка обязательна – медики, работники транспорта, дети, пожилые старше 60 лет.

- Прививка от гриппа поможет избежать осложнений, особенно опасных на фоне пандемии коронавирусной инфекции, – рассказали в региональном Минздраве.