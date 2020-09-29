Сотрудники краевой Кадастровой палаты зовут всех желающих на экологическую акцию

Краснодар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Кадастровой палаты по Краснодарскому краю 9 октября в 15:00 проведут уборку прибрежной территории. Акция запланирована в районе ЖК «Fresh» и СНТ «Излучина реки Кубань».

Главной целью проекта является сохранение природных ресурсов и воспитание как у взрослых, так и у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты.

- Инициатором проекта является Федеральная кадастровая палата, которая в июле 2020 года запустила масштабный проект по уборке прибрежных территорий. В проекте участвуют сотрудники Кадастровой палаты 85 регионов по всей России, в том числе и Краснодарский край,- сообщает пресс-служба организации.