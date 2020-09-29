Футболисты «Краснодара» прибыли в Грецию на ответный матч против ПАОК

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» прибыли в Грецию, где сыграют против ПАОКа в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

- Парни в Греции, полет прошел в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар состоится на стадионе «Тумба» 30 сентября в 22:00. Игра пройдет без зрителей.

Накануне игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и защитник «горожан» дадут пресс-конференцию, а в 19:00 пройдет открытая тренировка «быков».