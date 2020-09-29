Сочинец стал победителем 61-ой Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге

Фото мэрии Сочи

Выпускник сочинской гимназии №8, ныне – студент Московского физико-технического института Данила Демин победил в Международной математической олимпиаде, проходившей в Санкт-Петербурге. Участниками соревнований стали команды из 105 стран мира.

Олимпиада на сей раз прошла в дистанционном формате.

Награждение победителей прошло накануне в Мариинском зале Герценовского университета северной столицы. Золотую медаль сочинцу вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Данила Демин уже не раз возвращался домой с победой. На его счету, несмотря на юный возраст – первые места всероссийских и международных соревнований по математике.

- В марте этого года он завоевал золотую медаль крупнейшего математического конкурса в Румынии. Это и дало ему возможность представить Сочи и всю Россию на Международной олимпиаде в Санкт-Петербурге, – рассказала начальник управления по образованию и науке мэрии Сочи Ольга Медведева.