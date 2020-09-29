При въезде на Кубань инспекторы ДПС обнаружили в одной из машин килограмм героина

Пост ДПС Фото: Иван МАКЕЕВ

На стационарном посту «Успенский», при въезде на Кубань, инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль Киа Рио с жителем Ставропольского края за рулем.

Кроме водителя, в машине также сидели двое приезжих из Санкт-Петербурга, 23 и 26 лет. При виде полицейских молодые люди стали вести себя нервно, что лишь насторожило инспекторов. Как вскоре выяснилось, нервничали пассажиры иномарки отнюдь не напрасно.

В сумке одного из них полицейские обнаружили и изъяли сверток из полиэтилена, обмотанный скотчем, с бежевым порошком внутри. По данным экспертизы, это - героин, массой более 1 килограмма.

Как удалось установить, жители Питера приобрели наркотики в Ставропольском крае и перевозили в станицу Кущевскую для дальнейшей продажи через тайники.

- ОМВД России по Успенскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ . Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы,- сообщает ГУ МВД по краю.

Задержанные находятся под стражей.