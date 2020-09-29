Славянские энергетики опломбировали шесть тысяч счетчиков

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Более шести тысяч антимагнитных пломб на приборах учета установили специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» с начала текущего года. Работы по профилактике хищений электроэнергии проходили в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края. На сегодняшний день это один из наиболее эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Более того, счетчики с такими пломбами помогают доказать факт воровства электроэнергии.

Антимагнитная пломба – миниатюрная наклейка – устанавливается на корпус электросчетчика. При длительном воздействии магнитного поля она поменяет цвет.

Как сообщили в компании «Россети Кубань», в первую очередь такие наклейки энергетики устанавливают на приборы учета потребителей из «группы риска». К таковым относят клиентов, замеченных в незаконном потреблении, а также объекты со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 киловатт-часов.

Еще одним способом выявления незаконного потребления являются специальные рентгенустановки. Они помогают обнаружить электросчетчики с измененной заводской конструкцией, искажающей данные о реальном объеме потребленной электроэнергии. С начала года в Славянском филиале сотрудники электролаборатории проверили около трех тысяч приборов учета.

Энергетики напоминают: любое вмешательство потребителей в работу приборов учета недопустимо и чревато серьезными последствиями в виде административной и уголовной отвественности.

Так, воровство электроэнергии, намеренное уничтожение или повреждение счетчиков грозит гражданам штрафом до 15 тысяч рублей, а должностным лицам – от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацией до двух лет. Сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Но самое главное – вмешательство в работу электроприборов может стать угрозой здоровью и даже жизни потребителей.