Полузащитник ПАОКа: Мы выбили «Бешикташ» и «Бенфику», почему бы не сделать это с «Краснодаром»

Штефан Шваб - игрок ФК ПАОК Фото: ПАОК

Полузащитник греческого ПАОКа Штефан Шваб перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Чемпионов решительно настроен на победу над «Краснодаром». Первая встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:1 и не оставила грекам других вариантов, кроме ответной победы на своем поле, чтобы пройти в групповой этап. Ничья будет в пользу «Краснодара».

- Перед этой игрой мы лучше знаем своего соперника, теперь нам нужно быть дисциплинированными и сосредоточенными… «Краснодар» и ПАОК команды примерно одного уровня. У нашего соперника есть игроки, сильные индивидуально. Они опасны в атаке и делают много комбинаций, мы должны быть к этому готовы и закрыть все зоны. Нам нужно быть смелее в атаке, у меня хорошее предчувствие к игре. Все выкладываются на 100%, думаю, мы можем выиграть и пройти дальше, - считает Шваб.

По мнению футболиста, ПАОК не заслуживал поражения в «Краснодаре», но теперь команда знает, что ей по силам пройти российский клуб.

- То, как складывался первый матч, вселило в нас уверенность. Мы выбили «Бешикташ» и «Бенфику», и нам по силам сделать то же самое и с «Краснодаром», - не стесняется полузащитник.

Штефан Шваб отметил в составе «Краснодара» Вандерсона и Кабелла, но верит в то, что защита справится.

- Мы знаем, что нам помогут защитники. Если нашим полузащитникам нужно будет сделать больше шагов для победы, мы, конечно, сделаем их с радостью. Мы хотим победить и пройти, - заключил Шваб.