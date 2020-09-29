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Экономика

Более 30 миллионов рублей направят власти Кубани на поддержку промпредприятий

11 производителям региона возместят часть затрат благодаря отраслевой краевой госпрограмме
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Субсидии власти края направят семи промышленным предприятиям Кубани.

Это производители машин и оборудования, стройматериалов, обуви, бумаги и картона, обработчик металлов из Краснодара и еще пяти муниципалитетов. Общая сумма субсидий составит 19,6 млн рублей.

Также субсидию в размере 10 млн рублей получит производитель теплообменных устройств из краевого центра. Предприятию частично возместят деньги, потраченные на модернизацию производства.

– Эта финансовая поддержка поддержит рост промышленного производства не менее чем на 5%, позволяет создать новые рабочие места, а также решить инфраструктурные вопросы, – рассказал глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

С начала 2020 года подобные субсидии предоставлены 21 промышленному предприятию региона на общую сумму более 70 млн рублей.