Игорь Смольников рассказал, о чем думают футболисты «Краснодара» накануне ответного матча с ПАОК

Игорь Смольников Фото: ПАОК ТВ

Защитник ФК «Краснодар» Игорь Смольников отметил сильные стороны ПАОК накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов в Греции. Первая встреча завершилась домашней победой «горожан» 2:1. Смольников отметил дисциплину и организованность соперника.

- При этом первая игра показала, что мы можем добиваться приемлемого результата. Мы не сомневаемся, что завтра нас ждет тяжелый матч. Главное для нас выйти и отдать все силы в Салониках, - поделился ожиданиями Смольников.

Футболист «Краснодара» отметил, что команда не намерена играть на ничью, которая устроит российский клуб.

- Все наши мысли только о победе. Если будем думать о том, чтобы не пропустить - обязательно пропустим, - сказал Игорь Смольников.