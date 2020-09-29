Глава Кубани представит новых вице-губернаторов

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30 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представит своих новых заместителей на сессии ЗСК.

- Вице-губернаторов, как и раньше, будет, девять, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник во властных структурах.

Напомним, что 23 сентября глава региона официально начал свой второй срок. Впереди - кадровые решения. Планируется, что в числе первых будут названы имена новых вице-губернаторов по вопросам внутренней политики и по развитию инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер и регулирования рынка алкоголя.

- Изменения в структуре администрации пока не афишируются, и в эту среду вопрос на сессии, скорее всего не затронут, - сообщает телеграм-канал Красная35.