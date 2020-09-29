На Кубани за год пропали без вести 356 человек
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Краснодарском крае действует порядка 20 добровольных поисковых отрядов. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил выработать алгоритм взаимодействия волонтеров с полицией и спасслужбами.
- 50 тысяч кубанцев зарегистрированы на федеральном ресурсе «Добровольцы России». В том числе - более 500 человек активно помогают при происшествиях поиск пропавших людей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Только в 2020 году в регионе без вести пропали 356 человек, из них 72 ребенка.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодарский край вошел в тройку регионов, где часто пропадают люди. Такие данные приводит региональный волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт».