На Кубани за год пропали без вести 356 человек Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае действует порядка 20 добровольных поисковых отрядов. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил выработать алгоритм взаимодействия волонтеров с полицией и спасслужбами.

- 50 тысяч кубанцев зарегистрированы на федеральном ресурсе «Добровольцы России». В том числе - более 500 человек активно помогают при происшествиях поиск пропавших людей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Только в 2020 году в регионе без вести пропали 356 человек, из них 72 ребенка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодарский край вошел в тройку регионов, где часто пропадают люди. Такие данные приводит региональный волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт».