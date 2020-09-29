Будущий переводчик завоевала звание «Мисс Сентябрь - 2020»

Фото: instagram.com/efremova.dm

По мнению читателей "Комсомолки", первый осенний месяц олицетворяет 20-летняя студентка Дарья Ефремова. Именно она обошла других конкурсанток и получила звание «Мисс Сентябрь - 2020».

- Я учусь на переводчика, уже заканчиваю свое обучение. Кроме того, я работаю с детьми и взрослыми в языковой школе, обучаю английскому языку, - делится с "Комсомолкой" своими насыщенными буднями победительница конкурса. - Также я развиваю свой блог в Инстаграм, в котором можно получить интересные курсы по английскому для начинающих и не только.

Фото: instagram.com/efremova.dm

По словам Дарьи, активные будни - ей по душе.

- Я тот человек, который не может жить без движения, стараюсь успевать и учиться, и работать, и гулять! - говорит девушка.

Выиграть Дарье помогли не только читатели "КП".

- Безумно приятно было выиграть этот конкурс, и конечно же, это все благодаря моей группе поддержки, это самые лучшие добрые и отзывчивые ребята! Родственники, друзья, знакомые, друзья друзей, - не устает благодарить Дарья. - Еще, когда занималась танцами, я понимала, что у меня большой дух соперничества, поэтому все эти дни голосования, я постоянно находилась в легком напряжении и хотела выиграть!

Фото: instagram.com/efremova.dm

Поздравляем нашу победительницу. А тем временем уже новые девушки ждут сообщения о начале конкурса «Мисс Октябрь», чтобы прислать свои фотографии. Не будем заставлять их томиться в ожидании и объявляем прием заявок открытым! Свои снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».