В Крыму остановлена Керченская паромная переправа

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В Крыму на неопределенный срок прекращена работа Керченской паромной переправы. 28 сентября был сделан последний рейс.

- Причина остановки - отсутствие спроса на перевозки, - сообщили в компании оператора-перевозчика.

После открытия Крымского моста спрос на морские перевозки значительно сократился.

С закрытием Керченской паромной переправы без работы остались 300 сотрудников компании.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из-за ветра было остановлена работа Керченской паромной переправы. Порывы достигают 17 метров в секунду.