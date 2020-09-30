В Краснодаре для детей можно получить бесплатные путевки в бальнеолечебницу

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В краевом центре бесплатные путевки предоставляются для детей от 4 до 17 лет. Их могут получить родители, постоянно проживающие на Кубани. Для этого нужно подать необходимые документы в МФЦ.

- Для получения бесплатных путевок одному из родителей нужно принести в МФЦ копии паспорта; свидетельства о рождении ребенка; копию свидетельства о заключении или расторжении брака; документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории края; справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства (ее также можно бесплатно оформить в бальнеолечебнице), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На оздоровление детей берут на 21 день. Время процедур назначается с учётом занятости ребенка в школе. Больнеолечебница находится по адресу: улица Герцена, 267.