В Краснодаре за сутки задержали четыре нелегальных мусоровоза

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Накануне в краевом центре в рейд по проверке незаконной перевозки мусора вышли сотрудники администрации, Росприроднадзора и полицейские. В поселке Индустриальном в течение дня останавливали весь грузовой транспорт.

- За сутки специалисты выявили, что 4 из 15 грузовиков незаконно перевозили мусор, в основном строительный. Всем четырём водителям вручили уведомления о времени и месте составления протоколов об административных нарушениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В поселке в ближайшее время проведут еще несколько рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков мусора и по ликвидации незаконных свалок.

Стоит отметить, что в настоящее время в Краснодаре работает один лицензированный полигон, допускающий складирование отходов.