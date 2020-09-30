У двух жителей Кубани за долги арестовали тягач и иномарку

Фото: УФССП РФ по краю

Чаще всего из-за долгов жители края расстаются со своими машинами. Так, в Лабинском районе приставы арестовали тягач и иномарку у владельцев, которые не хотели платить налоги.

- Один из мужчин задолжал государству по налогам 85 тысяч рублей. К взысканию суммы подключились приставы. Они арестовали грузовой тягач «Mercedes-Benz», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: УФССП РФ по краю

Другой мужчина накопил задолженность по транспортному налогу на сумму 51 тысячу рублей. Теперь за неоплату может в ближайшее время распрощаться со своим «Mercedes-Benz» S-класса.

Оба арестованных транспортных средства уйдут с молотка, а вырученные деньги пойдут на погашение долгом, если владельцы машин не погасят долг самостоятельно.