В Сочи полностью перекрыли движение на одном из участков трассы А-149

Фото: Упрдор Черноморье

Участок дороги Адлер – курорт «Альпика – Сервис» в городе-курорте закрыт для всех видов автотранспорта. Здесь нельзя будет проехать до вечера 30 сентября.

- Движение на участке трассы в Сочи от «Молдовской» развязки до съезда в районе поселка Галицыно между «старым» и «новым» направлением А-149 полностью перекроют 30 сентября с 10 часов утра до семи часов вечера. Здесь будут вестись аварийно-восстановительные работы на подстанции РЖД «Ахштырь». В связи с этим также не будет электропитания в тоннельном комплексе №1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор Черноморье.

Планируется, что ремонт электроподстанции займет около семи часов. Объехать этот участок можно по дороге А-149 Адлер – Красная Поляна, вдоль западного берега реки Мзымта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи начался ремонт на одной из наиболее загруженных трасс. Дорожники предлагают вариант объезда.