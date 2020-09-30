Руководитель сочинской охранной организации попал под следствие за невыплату зарплаты

Сотрудники охранного предприятия ООО «ЧОО «Ягуар» пожаловались на невыплату зарплат. В результате к руководителю нагрянули прокуроры. Оказалось, что перед работниками накопилась задолженность на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

- Руководитель не выплачивал деньги за работу 18 сотрудникам. Благодаря вмешательству прокуратуры, долг был погашен. Но в отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства, а начальник привлечен к уголовной ответственности за невыплата заработной платы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.