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Вениамин Кондратьев рассказал, введут ли новый карантин в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края не видит предпосылок для введения тотальных ограничений
Ева МУР
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Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на очередной сессии Заксобрания, открывая ее, высказался по поводу необходимости введения карантина.

- Предпосылок для новых ограничений я не вижу, - сказал губернатор.

По словам Кондратьева, Краснодарский край пошел по собственному пути во время пандемии. В отличие от многих других регионов Кубань не открыла кинотеатры и футкорты при них.

- Я с детьми ходил в эти заведения, представляю, какие там могут возникнуть очереди, - заявил губернатор.

Он оценил эпидобстановку в регионе как контролируемую. Она, по мнению главы региона, не требует существенных ограничений работы предприятий.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 2 октября. Однако уже очевидно, что он снова будет продлен. В регионе по-прежнему действует обязательное требование носить защитные маски в общественных местах и транспорте, а также рекомендована самоизоляция для людей старше 65 лет.