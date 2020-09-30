На Кубани объем Фонда развития промышленности увеличится до 5 млрд рублей

В Краснодарском крае увеличили Фонд развития промышленности на 500 млн рублей, теперь его объём составляет 2,1 млрд рублей. Нарастить сумму к 2021 году планируют еще на 3 млрд рублей.

- В экономике мы делаем ставку не только на агропромышленный комплекс, но и на промышленность, транспорт курорты, на все, что сегодня выстрелило. И мы не ошиблись, когда создавали фонд микрофинансирования и развития промышленности. Мы сегодня докапитализируем его еще на 500 млн рублей. Можем себе это позволить. И доведем фонд к 2021 году до 5 млрд рублей, - сказал Вениамин Кондратьев.