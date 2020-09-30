Как купить квартиру на юге и сэкономить время и деньги на оформление

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Мечтаете переехать в Краснодарский край, но вам не хватает времени для выбора подходящего варианта недвижимости? И не хочется тратить средства на перелет туда и обратно, ведь нет гарантии, что поиск квартиры увенчается успехом с первого раза?

Решить проблему поможет строительная компания «Неометрия». Застройщик хорошо себя зарекомендовал в сфере дистанционных сделок. А чтобы вам было проще определиться, девелопер разработал алгоритм действий для будущего новосела.

Подбор квартиры

Недвижимость вы приобретаете на долгие годы, а значит, нужно тщательно изучить всю информацию о каждом жилом комплексе. Помимо планировки, архитектурных решений самого дома, стоит обратить внимание на инфраструктуру – магазины и кафе, социальные объекты, школы и детсады, спортивные площадки, скверы и парки, наличие хороших дорог и многое другое. Полную информацию об особенностях различных ЖК можно посмотреть на сайте СК «Неометрия».

При поиске квартиры мечты, которую планируете приобрести дистанционно, обратите внимание на ЖК «Флора». Состоит жилой комплекс из семи 12-этажных домов комфорт-класса, сдача 1 очереди запланирована в 2022 году. Главные преимущества ЖК «Флора» в Кудепсте –удаленность от шумных туристических улиц, но при этом близость к центру Сочи и «Олимпийскому парку». Благодаря расположенным неподалеку зеленым массивам плантации пробкового дуба и тисо-самшитовой рощи, воздух здесь всегда свежий. В комплексе также развита инфраструктура, необходимая для комфортной жизни всей семьи, а до моря можно добраться всего за семь минут на авто. Планировки на любой вкус, обилие парковочных мест и современных площадок для игр и отдыха завершают облик современного и комфортного комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Возведение ЖК «Флора» ведется с помощью проектного финансирования с использованием эскроу-счетов от АО «Банк ДОМ.РФ». А это серьезная гарантия для будущих собственников квартир.

Безопасное бронирование

Квалифицированные сотрудники СК «Неометрия» готовы ответить на все ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь их задавать. Ведь выбор жилья – ответственный шаг. Каким будет вид из окна, как выглядит дом с высоты птичьего полета, какие материалы используют при строительстве, конструктивные особенности окон, дверей, стен, счетчиков, коммунальных коммуникаций – все это вам покажут специалисты. При желании, они устроят вам экскурсию на стройку. Для удаленных покупателей предусмотрена видеоэкскурсия. Находясь в другом регионе, покупатель сможет заглянуть во все уголки стройки, осмотреть не только выбранную квартиру, но и всю стройплощадку, а также прилегающую территорию. После изучения всех нюансов, можно переходить к бронированию. После этого вы будете уверены, что выбранная квартира станет вашей.

Оформление без волокиты

Удаленная покупка квартиры от СК «Неометрия» избавит вас от длительной возни с документами. Девелопер гарантирует полное юридическое сопровождение сделки на всех этапах. От вас потребуется лишь сканы паспорта, СНИЛСа и ИНН.

Специалисты компании оформят документы для получения собственником электронно-цифровой подписи для Росреестра. Соответствующее заявление тоже подготовят специалисты «Неометрии». С помощью электронной подписи – кода, который придет на ваш телефон – вы сможете зарегистрировать договор в Росреестре. После этого останется лишь планировать свой переезд в теплые края. А пока «Неометрия» будет ежемесячно направлять вам фотоотчеты со стройки. Подробнее об акциях компании можно узнать по телефону 8-800-777-51-89 или на сайте компании.