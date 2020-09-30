Первым вице-губернатором Краснодарского края остался Андрей Алексеенко

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Андрея Алексеенко снова избрали на должность первого вице-губернатора Кубани. Решение назначить Андрея Алексеенко на должность первого заместителя губернатора принято единогласно на 44-ом пленарном заседании ЗСК.

- Первый вице-губернатор – Андрей Алексеенко. Он по уставу должен быть согласован. Вы его прекрасно знаете, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В системе власти Алексеенко начал работать с 2007 года. Сначала в администрации Краснодара. Там до 2010 года занимал должность начальника отдела координации реконструкции и развития департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей. В 2011 году Андрей Алексеенко был и.о. заместителя главы Туапсинского района. затем и.о главы Ейского района. А в октябре 2015 года был назначен заместителем по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

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