Не повторить ошибок прошлого: «Локомотив-Кубань» домашней игрой против «Антверпа» стартует в Еврокубке

Матч Локомотив-Кубань - Антверп пройдет со зрителями Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Баскетбольный клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань» начинает очередной европейский сезон. Первой игрой Еврокубка станет домашняя битва против команды «Антверп Джайантс» из Бельгии. Матч пройдет в «Баскет-Холле» 30 сентября и начнется в 19:30.

На арене могут присутствовать зрители, при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. На входе – обязательный температурный контроль.

«Локомотив-Кубань» свой первый матч сезона уже сыграл в Единой лиге ВТБ. На новом паркете родного «Баскет-Холла» «красно-зеленые» обыграли «Зелена Гуру» из Польши – 83:76. Теперь настал черед начать турнир и в Еврокубке.

В прошлом сезоне соперник «Локо» «Антверп» принимал участие в Лиге Чемпионов FIBA и выиграл Кубок Бельгии. Краснодарская команда пока только набирает обороты и ждет, когда все новички войдут в строй, но уже сейчас важно решать турнирные задачи. В прошлом году «Локо» не смог преодолеть групповой этап, огорчив болельщиков.

- Вылет на ранней стадии в прошлом сезоне сильно ударил по нашему самолюбию. Мы практически сохранили состав, и команда полна решимости доказать, что прошлогодний результат - не более, чем стечение обстоятельств. Амбиции «Локо» всегда были высокими, снижать требования и к команде в целом, и к каждому игроку в отдельности здесь не принято. При поддержке наших болельщиков мы будем играть на победу в каждом матче, - прокомментировал предстоящий матч президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.