Дольщики завершающего этапа строительства ЖК Марсель-2 получили ключи

Фото: СК АСК.

Выдача ключей завершает проект развития территории Марсель, Марсель-2 в поселке Новознаменский.

84 семье завершающего этапа строительства жилого комплекса Марсель-2 стали новоселами и традиционно отметили его вместе со строительной компанией АСК.

Жилой комплекс Марсель-2 состоит из девяти домов средней этажности расположенном в поселке Новознаменский. Жилой комплекс стал продолжением одноименного проекта в этой же локации – ЖК Марсель. Общая площадь проекта составляет 32 028,3 кв. м жилой недвижимости. Всего 948 счастливых новоселов за 4 года работы над проектом получили новые благоустроенные квартиры в новом перспективном микрорайоне.

Традиционный праздник по случаю вручения ключей был организован прямо во дворе, для удобства дольщиков при осмотре квартир был разработан график осмотра квартир, желающим предоставлен трансфер для доставки в офис, где происходило оформление документов. Уже с 1 октября начнутся ремонтные работы, совсем скоро в домах последнего этапа строительства загорится теплый домашний свет, в каждой квартире будет своя, новая и обязательно счастливая жизнь.

Как ответственная компания, выполняя предписания Роспотребназора, мы соблюдаем масочный режим и все меры предосторожности для недопущения распространения новой короновирусной инфекции. Здоровье сотрудников и наших клиентов являются приоритетом работы компании.

Строительная компания АСК и линия генерального подряда ГрантСтрой от всей души поздравляет всех новоселов, желают счастливой жизни в своем новом доме.

Жилой комплекс Марсель-2 является продолжением проекта с одноименным названием Марсель в микрорайоне Новознаменский города Краснодара. Проект представлен девятью домами средней этажности Застройщик проекта Строительная компания АСК (входит в состав AVA Group). В настоящий момент в стадии реализации 12 проектов в городе Краснодар.