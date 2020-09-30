Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 30 сентября увеличилось на 99

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 30 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 99 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 46 человек, в Сочи – семь, в Новороссийске – шесть. В Кущевском районе положительный тест на новую инфекцию получили пять пациентов, в Белореченском и Северском районах – по четыре. По три инфицированных выявлено в Усть-Лабинском, Темрюкском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе. В Апшеронском, Крымском, Славянском COVID-19 подтвержден у двух человек. По одному зараженному зафиксировано в Староминском, Курганинском, Тихорецком, Лабинском, Абинском, Ленинградском, Ейском, Тбилисском районах и в Армавире, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших 15 детей: 12 – в Краснодаре и трое – в Новороссийске, - самому младшему ребенку 5 лет.

В настоящее время 29 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.