В Краснодаре запретят стоянку транспорта на улице Круговой

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В краевом центре нельзя будет парковаться на подъезде к Славянскому кладбищу. Дорожники сообщают, что оставленные на дороге машины на этом участке нередко провоцируют ДТП.

- На проезжей части улицы Круговой запретят стоянку транспорта. Нельзя будет парковаться от улицы Совхозной до Стахановской по обеим сторонам. Соответствующие дорожные знаки установят 1 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Брошенный транспорт не только провоцирует дорожно-транспортные происшествия, но и просто создаёт помехи для движения. В связи с эти было принято решение о запрете стоянки. Дорожники просят водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

В конце прошлого года запретили остановку и стоянку транспорта в этом же районе по улице Стахановской между Дзержинского и Тургенева.