В Сочи возводят ЖК «Фрукты» с видом на море

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Если вы твердо решили переехать в солнечный Краснодарский край, стоит задуматься о подборе квартиры. А сэкономить время и средства на поиски нужного варианта совсем несложно. Достаточно заключить дистанционную сделку с компанией «Неометрия», которая уже не первый год воплощает мечты своих клиентов о собственном жилье на теплых берегах.

Комфорт, безопасность и курорт в собственном дворе

К выбору квартиры нужно подходить максимально критично. Значение имеет все, включая инфраструктуру – магазины, салоны красоты, спортобъекты, поликлиники. Ну, а если в семье есть дети – особое внимание уделяйте наличию школ и детсадов. Вы же не хотите, чтобы ваши дети каждый день ездили через полгорода на учебу? Поэтому, нужно подобрать такой жилой комплекс, в котором будут учтены требования каждого члена семьи – от старшего поколения, до самого маленького. Всю эту информацию ЖК можно найти на сайте СК «Неометрия».

Пожалуй, одним из таких вариантов, где были учтены все возможные пожелания жильцов, стал ЖК «Фрукты» в поселке городского типа Сириус. Находится он в Адлерском районе Сочи. (Застройщик ООО СЗ «ЮгСтройРегион», проектная декларация на сайте наш.дом.рф). Здесь новые дороги, система «Безопасный город», развитая инфраструктура как сетевая, так и инженерная. В пешей доступности Олимпийский парк «Сочи», образовательный центр «Сириус», природный орнитологический парк, трасса «Формулы-1». Буквально за несколько минут можно добраться до железнодорожного вокзала и до аэропорта. Чтобы насладиться горными красотами Красной Поляны, вам потребуется всего полчаса – именно столько времени занимает дорога до популярного курорта. Насладиться пляжным отдыхом еще проще – всего пять минут езды и вы на море.

Родителям здесь не придется переживать за своих детей, ведь школа и детсады находятся в шаговой доступности от ЖК «Фрукты». Рынки, супермаркеты, поликлиника, фитнес-центры – все это доступно каждому жильцу нового комплекса.

Планировки квартир рассчитаны на любой вкус – от функциональных студий до 2-х и 3-х комнатных квартир площадью от 51 до 97 «квадратов». Из окон открываются шикарные виды на море и на горы. А если не хочется ехать на природу, отдохнуть можно прямо во дворе в тени фруктовых деревьев с уютными беседками, спортивными площадками.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Если вы определились с выбором квартиры, не стесняйтесь уточнять все детали у специалистов компании. После уточнения всех нюансов можно бронировать квартиру и приступать к оформлению удаленной сделки.

Сделка под контролем юриста

СК «Неометрия» берет на себя полное юридическое сопровождение на всех этапах приобретения квартиры. Будущему собственнику достаточно лишь прислать сканы паспорта, СНИЛСа и ИНН и подписать заявление на получение электронной подписи. Затем можно будет зарегистрировать сделку. После проверки данных Росреестром, покупатель получит договор с соответствующей отметкой об электронной регистрации. А чтобы он не волновался, ожидая сдачи своего дома, служба заботы «Неометрии» будет ежемесячно присылать отчеты о строительстве ЖК.

Обо всех акциях и предложениях можно узнать по телефону 8-800-777-51-89 или на сайте.