Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в Сочи выступил перед студентами РМОУ

Фото РМОУ

Герой России и трехкратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе Александр Карелин выступил с лекцией в Российском международном олимпийском университете.

На сей раз Александр Карелин встретился со слушателями программ РМОУ уже в своем новом качестве: Несколько дней назад парламентом Новосибирской области он избран сенатором в Совет Федерации РФ.

Знаменитый российский борец рассказал студентам о своем профессиональном пути и самосовершенствовании как в качестве тренера, так и в качестве спортсмена.

Карелин подчеркнул всю важность тех возможностей, которые дает РМОУ своим студентам по части приобретения опыта и нахождения ответов на важные профессиональные вопросы.

– Эти люди уже сделали для себя непростой выбор – существовать не только в соревнованиях, но и принимать на себя ответственность не только за свои результаты. И в этом смысле я их очень понимаю и поддерживаю, – сказал Александр Карелин.

Олимпийский чемпион также пожелал студентам никогда не отступать от намеченных целей, несмотря на все трудности.

– Трехкратный олимпийский чемпион не только раскрыл методы многолетнего опыта, но и ответил на вопросы, касающиеся спорта высших достижений и политики, поделившись своим видением развития страны в целом, – рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Галина Мацнева.