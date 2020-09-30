В Гулькевичском районе теперь можно оплатить проезд в автобусах банковской картой

Безналичная оплата проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пригороде райцентра Гулькевичи на Кубани начала работать система безналичнои оплаты проезда в автобусах.

- Оплата проезда банковскои картои доступна на всех автобусах маршрутов №106;107;109;111; 112;113;114; 116; 117; 171; 170; 168; 167; 166. В пригородных маршрутах также можно расплатиться банковскои картои ,- сообщает компания «Электронный билет Кубани»

При этом в общественном транспорте района по-прежнему проезд можно оплатить и наличными.

Безналичная оплата работает внутри города Гулькевичи с июля 2020 года, но до сих пор сельские районы оставались без этой возможности.

Безналичная оплата проезда уже деи ствует на территории более десятка муниципалитетов края. Вскоре подобная практика будет распространена на регион в целом.