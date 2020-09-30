В двух крупных микрорайонах Краснодара отключат горячую воду

Фото мэрии Краснодара

В двух крупных микрорайонах краевого центра горячую воду потребителям отключат из-за незавершенных ранее из-за карантина плановых работ по подготовке к отопительному сезону.

С 30 сентября по 6 октября принять горячую ванну будет проблематично в Юбилейном, а с 1 по 14 октября -в Молодежном микрорайоне. Причем,в первом случае горячую воду отключат вместе с почти сотней жилых домов еще и в пяти школах и шести детсадах

- В Молодёжном без горячей воды останутся жители улиц Душистой, 9-ой Тихой, 2-ой Целиноградской, 3-ей Целиноградской, Дубравной, Апрельской, Ромашковой и Спокойной.В зону отключения попадут 56 многоквартирных домов и один социальный объект — детский сад № 180,- сообщает мэрия Краснодара.